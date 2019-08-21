Культура

Псковичей приглашают на камерный концерт атмосферных песен

20 сентября в Пскове состоится акустический концерт поэта и автора песен Дианы Коденко.

Диана - лауреат «Второго канала» и «Рамонского Родника», автор книги стихов «Без индекса», закончила Литинститут в Москве. О себе пишет с юмором: «Ученица Евгения Рейна в прямом смысле и Геннадия Жукова - в метафизическом. Не была, не привлекалась, не состояла. Характер скрытный».

Диана Коденко выступит в Пскове с программой EX NIHILO (лат. «из ничего»). «Название программы EX NIHILO отсылает к вечным вопросам бытия, - поясняется в анонсе концерта. - Давайте оставим на время заботы и окунёмся в мир чистого искусства, где всё настоящее - жизнь, любовь, истина, вера - рождается из ничего!»

Слушателей ждет замечательный концерт: атмосферные песни с глубокой поэтикой, шикарное владение гитарой, камерная обстановка, живой звук.

Начало в 15.00.

Место: арт-кафе «Медея» (Октябрьский пр., 30а). Билеты - 300 рублей. Бронирование: 8-953-232-79-68.

6+