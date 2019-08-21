Культура

Концертом «Цветы последние милей…» закроют нынешний сезон «Летних вечеров в Пушкинском Заповеднике»

Концертом «Цветы последние милей…» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают нынешний сезон большого проекта «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу вечера включены произведения русских поэтов и музыкантов Серебряного века, с в том числе и многие городские романсы начала XIX столетия, не считающиеся классикой, но и по сей день популярные, любимые публикой.

Перед жителями и гостями Святогорья выступят Ирина Полякова (меццо-сопрано), Марина Мариненко (сопрано) и Валерия Дунюшкина (фортепиано). Стихи прозвучат в исполнении Ольги Шрамко. Концерт, рекомендованный для публики старше 12 лет, состоится в субботу, 24 августа, в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в интерьерах богатой фондовой выставки «Вечер в русской усадьбе».

Начало программы «Цветы последние милей…» в 19.00.

Напомним, что проект «Летние вечера в Пушкинском Заповеднике» в нынешнем году объединил молодых и очень опытных, как московских и петербургских, так и не столичных музыкантов: вокалистов, пианистов и даже исполнителя на старинной лютне.