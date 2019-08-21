Культура

В Великолукском драмтеатре два новых актера

В юбилейный 100-й сезон в труппу Великолукского драмтеатра пришли два новых актера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, это Оксана Бугаец и Сергей Тихомиров.

Оксана Бугаец – выпускница Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева по специальности «Актерское искусство» (драматический театр и кино), мастерская заслуженного артиста России А. Б. Сучкова и Л. Ю. Харламова. Также на курсе преподавала заслуженный деятель искусств РФ Рива Яковлевна Левите. Оксана участница XI Международного фестиваля-школы современного искусства «TERRITORIЯ», X Молодёжного фестиваля «Будущее театральной России».

Так же Оксана участвовала в режиссерской лаборатории современной драматургии в Центре Театрального Мастерства.



Сергей Тихомиров пришел в ВДТ после окончания Щукинского театрального института, который окончил с отличием. Сергей уже имеет опыт работы в театре им. Е. Вахтангова, «Камерный Театр «Диалог», театр Рубена Симонова.

Уже совсем скоро Оксану и Сергея можно будет увидеть на открытии детского 100-го театрального сезона в спектакле «Золушка» 6+ по сказке Ш. Перро (режиссер Максим Ларин), премьера которого состоится 7 и 8 сентября в 12-00.