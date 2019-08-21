Культура

Значение «псковского контекста» для становления пушкинского гения - главная тема второго дня Михайловских Пушкинских чтений

Презентацией документального фильма «Александр Пушкин - русский поэт» открыли сегодня пленарное заседание Михайловских Пушкинских чтений в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ряд докладов и сообщений сегодняшнего дня непосредственно касаются роли Псковской земли в жизни и творчестве Пушкина в процессе его становления как первого поэта своего Отечества. В первую голову это касается и фильма ленинградского фотодокументалиста Александра Якубовского, работа которого формально - «просто» сюжет для киножурнала «Наш край», посвящённый ХХ Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии в Пскове и в Пушкинских Горах, в Михайловском. Автору необычного для своего времени (1986 год) фильма удалось показать за традиционными, современными нам праздничными «составляющими» — ярмарка, торжественное шествие, возложение венков, выступление местных фольклорных коллективов, интерьеры музея, etc. — глубинную суть псковского, михайловского «контекста» для пушкинского гения. Нехарактерно для документального «журнального сюжета» тех лет и музыкальное сопровождение картины (подлинные фольклорные записи вместо «нейтрального» звукового ряда), и обилие развёрнутых цитат из Пушкина (фрагменты из писем, дневниковых записей, фрагментов прозы за кадром читает Сокуров — единственный случай в истории отечественной кинодокументалистики), и так далее. В музее уточнили, что сообщение о фильме «Александр Пушкин — русский поэт» для чтений подготовила кандидат искусствоведения, сотрудник Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург) Елена Якубовская.

Как выглядели отдельные улицы и здания Пскова в 20-30 годах позапрошлого столетия, опираясь на план 1821 года и ряд фиксационных чертежей и схем, рассказал слушателям и участникам чтений научный руководитель проектов института «Псковгражданпроект» Владимир Васильев. Докладчик привёл массу интереснейших деталей, рассказав, например, о том, что Дом губернатора, оказывается, при Пушкине был светло-синего цвета, а «двуглавая» церковь Покрова с пролома несказанно удивила бы поэта, видевшего здесь ансамбль из двух церквей, построенных с разницей в сто лет.

Ещё один «псковский доклад» на сегодняшнем заседании - выступление старшего сотрудника Псковско-Изборского объединённого музея-заповедника Юрия Киселёва: «Сельцо Булаево Псковского уезда - новый пушкинский адрес (к вопросу о местах пребывания поэта в Пскове)».

Напомним, что нынешние Михайловские Пушкинские чтения называются «…Душа в заветной лире…» и посвящены 200-летию со дня рождения поэта. Планируется, что их материалы будут опубликованы.