Культура

Научное издание о «букетах чувств» в жизни и литературе получила в дар библиотека Пушкинского Заповедника

Большую, в 34 печатных листа, или почти в 550 страниц, монографию «Селам, откройся! Флоропоэтика в образном языке русской и зарубежной литературы» передала сегодня в дар научной библиотеке Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» ее автор Клара Шарафадина - участник нынешних Михайловских Пушкинских чтений.

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в необычном исследовании речь идет о культурной практике «языка цветов» не только в бытовом, но и в литературном пространстве Востока, Запада и - особо - в России XVIII-XX столетий.

Как рассказала Клара Шарафадина, идея книги родилась из размышлений над шуточным, раннелицейским мадригалом Пушкина «Красавице, которая нюхала табак». Собственно, большая часть «русского Селама» в книге - именно пушкинского времени. Здесь и «Букет чувств» в дневниках Анны Керн и Анны Олениной», и «Загадка пушкинского «пучка зари», и «Онегинский букет», проч., проч. Продолжают книгу главы о флоросимволизме в прозе и поэзии других русских классиков: «Растительный шифр сна Софьи Фамусовой», «Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем?» (мотив цветочной почты в петербургской прозе Федора Достоевского), «Календарь чувств» из романной трилогии Гончарова, тургеневская «этноботаника» и так далее - через «Снегурочку» Островского к рассказам Чехова.

По сути, книга рассказывает читателю еще и о том, как меняется процесс интерпретации знака - в данном случае в «цветочном послании»: как «текст жизни» корректируется «текстом культуры»; в научный оборот вводится масса архивных и малоизвестных документов. Так что научное издание, адресованное в первую очередь специалистам-филологам, культурологам и искусствоведам, оказывается интересным и всем «простым читателям», интересующимся забытыми культурными феноменами.

В музее уточнили, что книга, увидевшая свет всего в трехстах экземплярах, сразу же стала библиографической редкостью.

Здесь также напомнили, что богатейшее собрание изданий по литературе и искусству в научной библиотеке музея доступно всем жителям и даже гостям Пушкиногорского района: для того, чтобы работать здесь в читальном зале достаточно написать соответствующее заявление на имя директора «Михайловского» Георгия Василевича.

В «Михайловском» также напомнили, что Клара Шарафадина - доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов - не впервые участвует в научных чтениях, которые проходят в «Михайловском», с серьезными литературоведческими и культурологическими сообщениями. Тема ее выступления на конференции в этом году - «Отроческий статус Пушкина в поэтической Пушкиниане: генеалогия мотива».