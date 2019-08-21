Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Летние скидки на шубы!
Дом от А до Я
Учи язык
Организация активного отдыха
Женщина на рыбалке: экипировка
Прекрасный выбор мяса в Неелово
О протестах и оппозиции
Мини-юбки под запретом
Шерше ля фам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Об «успехах» импортозамещения
Как жить комфортнее
 
 
 
ещё Культура 21.08.2019 14:230 Холодильник образца XVII века нашли псковские археологи 23.08.2019 11:330 Сегодня в Пскове выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер» 23.08.2019 10:260 Старое документальное кино на киноаппарате «Радуга-7» смогут увидеть гости «Михайловского» в рамках акции «Ночь кино» 22.08.2019 21:380 Научное издание о «букетах чувств» в жизни и литературе получила в дар библиотека Пушкинского Заповедника 22.08.2019 15:487 ЮНЕСКО. И что? 22.08.2019 12:470 Значение «псковского контекста» для становления пушкинского гения - главная тема второго дня Михайловских Пушкинских чтений
 
 
 
Самое популярное 21.08.2019 17:2415 Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2 22.08.2019 09:411 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 21.08.2019 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове 21.08.2019 22:242 Оксана Федорова разочаровала поклонников «безразмерными» штанами 21.08.2019 09:380 В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Сегодня в Пскове выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер»

23.08.2019 11:33|ПсковКомментариев: 0

Певец Юрий Кононов и группа «Русский характер» выступят на концерте в честь 75-летия Псковской области. Мероприятие начнется 23 августа в Детском парке в 20:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации. 

Юрий Кононов занялся эстрадным творчеством сразу после школы. За это время он успел поработать с разными творческими коллективами, принять участие в вокальных конкурсах «Голос» и «Главная сцена», выступить на сцене «Песни года» и «Славянского базара», а также спеть дуэтом с Тамарой Синявской, Тамарой Гвердцители, Любовью Казарновской, Дианой Гурцкой. Певец выступает в эстрадно-классическом жанре, привнося в него яркий национальный колорит казаческой культуры.

Вместе с коллективом «Русский характер» Юрий Кононов выступает с программой «Песни, любимые нами». В нее входят произведения отечественных и зарубежных исполнителей, романсы, а также собственные песни.

Ранее Юрий Кононов и группа «Русский характер» выступали на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, которые прошли в Михайловском с 6 по 8 июля, и были приурочены к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 599 человек
23.08.2019, 11:420 Путин отметил вклад Псковской области в становление и развитие России 23.08.2019, 11:330 Сегодня в Пскове выступят певец Юрий Кононов и группа «Русский характер» 23.08.2019, 11:240 Интерактив: Коварное препятствие 23.08.2019, 11:090 Рейтинг политической активности. 17-23 августа
23.08.2019, 10:580 Стало известно, кто организует пассажирские перевозки по маршруту Псков – Невель 23.08.2019, 10:560 Сотрудник силового ведомства в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода в Пскове 23.08.2019, 10:470 Минометная мина времен войны обезврежена в Невельском районе 23.08.2019, 10:390 С начала года более 1200 жителей Псковской области оценили услуги ПФР через систему «Ваш контроль»
23.08.2019, 10:260 Старое документальное кино на киноаппарате «Радуга-7» смогут увидеть гости «Михайловского» в рамках акции «Ночь кино» 23.08.2019, 10:180 Нет воды - жители Писковичей жалуются третий день подряд 23.08.2019, 10:150 В ряде стран произошли сбои в работе Facebook 23.08.2019, 10:030 Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
23.08.2019, 09:500 Две женщины погибли при пожаре в Стругокрасненском районе 23.08.2019, 09:420 Молодой человек погиб, девушка получила серьезные травмы в ДТП в Пустошкинском районе 23.08.2019, 09:400 Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей области с 75-летним юбилеем со дня образования региона 23.08.2019, 09:390 Стали известны подробности ДТП с пешеходом на Рижском проспекте в Пскове
23.08.2019, 09:281 Интерактив: Ремонт дорог шлаком 23.08.2019, 09:120 Сегодня «Псков-747»  встречается с «Зенитом-2» 23.08.2019, 09:040 В России установлен рекорд по числу долгожителей 23.08.2019, 08:480 Эксперты объяснили снижение спроса на планшеты в России
23.08.2019, 08:470 Митрополит Тихон: Жизнь отца Николая Гурьянова - это подвиг Любви и веры в Бога 23.08.2019, 08:380 Псковичи могут принять участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей России» 23.08.2019, 08:250 В России растет число молодых ипотечников 23.08.2019, 08:201 Статистические факты о Псковской области: к 75-летию образования
23.08.2019, 08:040 Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок 22.08.2019, 22:382 Псковичи стали чаще регистрировать договоры долевого участия 22.08.2019, 22:160 Семья псковичей серьезно пострадала в жестком ДТП в Петербурге. ВИДЕО 22.08.2019, 21:590 Профсоюзные активисты системы образования Псковского района проведут августовское совещание в «Хилово»
22.08.2019, 21:502 На Рижском проспекте возле Телецентра сбили пешехода. ВИДЕО 22.08.2019, 21:380 Научное издание о «букетах чувств» в жизни и литературе получила в дар библиотека Пушкинского Заповедника 22.08.2019, 21:170 Лишь половина россиян смогла правильно описать российский флаг - ВЦИОМ 22.08.2019, 20:540 Литературно-музыкальную постановку о семье последнего русского императора представят в Доме причта Троицкого собора
22.08.2019, 20:350 В Пскове на 15% реже случаются серьезные ДТП, чем в среднем по России 22.08.2019, 20:160 Спектакль из Пскова покажут на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры в Москве 22.08.2019, 19:550 Псковичей просят помочь в розыске скрываемого отцом ребенка 22.08.2019, 19:370 Великолукские полицейские получили ключи от новых служебных машин
22.08.2019, 19:180 Зачем нужен личный кабинет застрахованного лица? ИНФОГРАФИКА 22.08.2019, 18:590 Все псковские школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации 22.08.2019, 18:410 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию стартуют 23 августа в Печорском районе 22.08.2019, 18:360 В Совфеде РФ прокомментировали возможное возвращение России в G8
22.08.2019, 18:221 Администрация Псковской области проинспектировала дорожные работы в Бежаницком и Новоржевском районах 22.08.2019, 18:000 В МЧС рассказали о пожаре в Доме офицеров в Пскове 22.08.2019, 17:590 Без осадков пройдет пятница в Псковской области 22.08.2019, 17:470 В Великих Луках прошел круглый стол «Барьеры в экспортной деятельности»
22.08.2019, 17:411 В Минпросвещения заявили, что уроки киберспорта приведут к переутомлению школьников 22.08.2019, 17:350 Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Себежском районе 22.08.2019, 17:184 Мобильный телефон, забытый в туалете парка аттракционов на Октябрьском проспекте, украла сотрудница парка 22.08.2019, 17:172 Василий Осипов проинспектировал ход строительных работ на стадионе «Машиностроитель»
22.08.2019, 17:110 Семья псковичей отметила 55-летие супружеской жизни 22.08.2019, 17:100 В Псковском районе отремонтируют дороги Тямшанской и Середкинской волостей 22.08.2019, 17:050 Самую короткую сессию ПсковГУ смогу сдать все желающие на празднике 1 сентября в Финском парке 22.08.2019, 16:544 Давно назревшая эвтаназия
22.08.2019, 16:433 Дерзкое ограбление: как обезьяна напала на Бузову 22.08.2019, 16:380 Назван самый выгодный для полета за границу город России 22.08.2019, 16:250 В «Империале» пройдет дегустация мягких сыров - летней новинки от «Прасковьи Молочковой» 22.08.2019, 16:110 Скумбрия из Великобритании «доплыла» только до Псковской области
22.08.2019, 15:573 В Доме офицеров в Пскове произошел пожар 22.08.2019, 15:555 Воздушные шары и ленточки в цветах российского флага раздали псковичам единороссы 22.08.2019, 15:487 ЮНЕСКО. И что? 22.08.2019, 15:180 Полузащитник Владислав Павлюченко покинул ФК «Псков-747»
22.08.2019, 15:124 В Псковской области появятся лаборатории по престижу рабочих профессий и Центр опережающей профессиональной подготовки 22.08.2019, 14:593 Ставят кандидаты в депутаты, а страдают дети - директор УК о состоянии детской площадки на Стахановской в Пскове 22.08.2019, 14:514 Жители нескольких деревень пожаловались председателю регионального парламента на незаконную вырубку леса 22.08.2019, 14:410 Божественную Литургию в Троицком соборе в воскресенье возглавит митрополит Тихон
22.08.2019, 14:410 Сделать выезды на муниципальные предприятия ежеквартальными предлагают псковские депутаты 22.08.2019, 14:342 Россияне стали чаще покупать еду в кредит 22.08.2019, 14:140 В Псковской области появятся пять новых лесопатрульных комплексов 22.08.2019, 14:070 «Волонтеры культуры» обсудили с экс-музыкантом группы «Аквариум» проблемы современной музыки и веры. ВИДЕО
22.08.2019, 13:523 Лолита отказалась выплачивать долг за ЖКХ 22.08.2019, 13:390 Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года 22.08.2019, 13:190 Прорыв водоразборной колонки произошел в Пушкинских Горах на пересечении улиц Михайлова и Новоржевской 22.08.2019, 13:100 ТК «ПИК60» приглашает на Бумажное шоу
22.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.08.2019, 12:590 Кадастровая палата Псковской области: Какие бывают выписки из ЕГРН 22.08.2019, 12:470 Значение «псковского контекста» для становления пушкинского гения - главная тема второго дня Михайловских Пушкинских чтений 22.08.2019, 12:460 Филиал «Псковэнерго» завершил капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Пыталово»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.