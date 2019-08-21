Культура

Старое документальное кино на киноаппарате «Радуга-7» смогут увидеть гости «Михайловского» в рамках акции «Ночь кино»

Ко всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет в России уже в четвертый раз, завтра, 24 августа, традиционно присоединится и Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Жителям и гостям Пушкиногорья представится уникальная возможность увидеть не оцифрованную кинохронику полувековой давности — кадры, запечатлевшие поселок Пушкинские Горы и музей-заповедник. При этом «старое кино» на экран «запустят» с помощью киноаппарата «Радуга-7», который специально для такого случая впервые установят в малом зале Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Перед показом музейщики прокомментируют видеоматериалы: расскажут, где и когда они были отсняты, как попали в собрание «Михайловского».

Начало акции — в 17.00, вход на нее свободный для всех желающих.