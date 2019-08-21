Культура

В бесплатной экскурсии, приуроченной ко Дню Российского Флага, приняли участие 47 человек

Накануне, 22 августа, в День Российского флага, прошла бесплатная экскурсия, организованная Псковским городским молодежным центром совместно с Псковским музеем-заповедником. В ней приняли участие 47 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.



Экскурсия началась с посещения двух выставок, расположенных в Приказных Палатах Псковского Кремля.

Первая часть участников экскурсии отправилась на выставку «Господин Псков», которая была организованна по итогам археологических раскопок. Там участникам представили уникальные экспонаты из археологической коллекции Псковского музея.

Отметим, выставка «Господин Псков» посвящена средневековой истории Пскова. Через археологические находки выставка рассказывает о самых разных сторонах жизни псковичей в те времена.

Вторая группа участников экскурсии направилась на этнографическую выставку «Кто в доме хозяин», где они наблюдали интерьер псковской крестьянской избы конца XIX – начала XX веков и рядовые предметы, которые использовали в быту жильцы этой избы: ухваты, хлебная лопата, чугунки и другие принадлежности.

Экскурсии провели сотрудники приказных палат Роман Коваль и Елена Коваль.

Далее участники вышли на смотровую площадку и прогулялись по боевым ходам стен Псковского Кремля.

В рамках мероприятия руководитель духовно-нравственного направления Молодёжного центра, член Союза Краеведов России Андрей Таскаев провёл экскурсию «Быт, культура и традиции семьи средневекового Пскова», во время которой псковичи узнали о семейных традициях средневекового Пскова.

В благодарность за возможность проведения ряда бесплатных экскурсий Псковскому государственному музею заповеднику и Приказным палатам были вручены благодарственные письма от комитета по физической культуре, спорта и делам молодёжи администрации города Пскова