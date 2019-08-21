Культура

В Псковской области будут говорить о сохранении культурного наследия народов России в рамках фестиваля «Финно-угорский транзит»

27 августа в Псковском областном центре народного творчества пройдёт круглый стол «Сохранение культурно-языкового наследия финно-угорских народов, развитие межрегионального взаимодействия и реализация нацпроекта "Культура"», сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре «Финноугория». Откроет заседание первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова. Она расскажет об основных проектах Государственного Российского Дома народного имени В.Д. Поленова, направленных на популяризацию национальных культур народов России, и Совете молодёжных лидеров.

Итоги работы Совета координаторов Финно-угорского культурного центра России за 2018 год подведёт руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. Она подробно остановится на вопросах организации в этом году совместных этнокультурных проектов: Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» и создания информационно-визуальных материалов по традиционной культуре вепсов и саамов, а также мероприятий Международного года языков коренных народов в регионах России.

Следующий день участники фестиваля проведут в д. Сигово Печорского района Псковской области. Заседание «Организация совместных мероприятий, направленных на взаимообогащение культур и гармонизацию межнациональных отношений» пройдёт на площадке музея-усадьбы народа сето. Директор Музея-заповедника «Изборск» Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Наталия Дубровская и заместитель директора по специальным программам музея Хелью Маяк представят основные проекты своего учреждения по сохранению и развитию культурного наследия народа сето.

Татьяна Барахова презентует новые издательские продукты Центра, в числе которых – новый выпуск культурно-этнографического журнала «Финноугория. Этнический комфорт».

Участники заседания обсудят реализацию этнокультурных и информационных финно-угорских проектов в регионах России и внесут предложения в формирование Плана основных мероприятий Финно-угорского культурного центра Российской Федерации на 2020 год.

Напомним, что Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит», тема – «Музыка и этностиль», состоится 26-28 августа в Псковской области. Фестиваль соберёт творческие коллективы и солистов, исполняющих народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках, а также этнодизайнеров из Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской и Псковской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Эстонии.