Культура

В Пскове впервые состоится персональная выставка живописи Игоря Григорьева

В Псковской художественной галерее «Дар» 5 сентября состоится открытие персональной выставки живописи российского актера театра и кино, телеведущего, драматурга, режиссера и художника Игоря Григорьева.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в галерее «Дар», творческая биография Игоря Григорьева достаточно обширна и многогранна. Как актер, он широко известен по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и др., как художник - по многочисленным выставкам, в том числе и персональным.

Известно, что он писал для Александра Розенбаума, Юрия Гальцева и Евгения Маргулиса. Его работы находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

В Пскове Игорь Григорьев, который пишет под творческим псевдонимом «Дрюппэ» (в переводе с старотунгусского означает «бодрость духа»), будет выставляться впервые.

Игорь Григорьев родился в Восточной Сибири в 1962 году, с детства увлекался рисованием, театром. Однако первый диплом о специальности звучал как бы сурово и непреклонно: горный электромеханик. Но любовь к сцене и творчеству все равно перевесила, и он окончил факультет актерского мастерства ЛГИТМКа.

Хотя профессиональным художником он не стал, занятия живописью не оставляет и по сей день. Игорь Григорьев многое перенял и воспринял от одного из своих наставников - петербургского художника Владимира Баженова, в творчестве которого соединились лучшие черты импрессионизма и « Голубой розы».

На выставке «Философия пейзажа» в псковской галерее «Дар» будет представлено более ста работ маслом, и практически все - небольшого формата. Однако, объемность и динамичность мазка усиливает впечатление этюдности, а многократно повторяющиеся места пейзажей (преимущественно виды Ленинградской области) с разных ракурсов, в разную погоду невольно воскрешают в памяти настойчивую работу на пленере французских импрессионистов.