Культура

Делегация от Псковской области приняла участие в фестивале «Россия - созвучие культур»

В Всеволожске Ленинградской области состоялся VI этнокультурный фестиваль «Россия - созвучие культур». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре народного творчества, от Псковской области в этнокультурном фестивале «Россия- созвучие культур» принимали участие фольклорный ансамбль «Гулы», обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», автор-исполнитель Вячеслав Рахман, мастера декоративно-прикладного творчества Елена Михайлова и Татьяна Васильева. За высокий исполнительский уровень и уникальность представленных изделий участники псковской делегации были награждены специальными дипломами фестиваля.

Фестиваль «Россия - созвучие культур» стал брендом Ленинградской области. В нем участвуют представители всех 11 субъектов Северо-Западного Федерального округа.

Организатор мероприятия - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Традиционным открытием этнофестиваля является масштабное действие с участием национальных объединений, муниципальных районов и гостей праздника. В течение дня на открытом пространстве работали национальные подворья, где гости могли познакомиться с традициями и обычаями народов, веселыми играми, мастер-классами и национальной кухней. На главной сцене праздника проходил конкурс презентаций регионов и гала-концерт. В течение всей праздничной программы звучали национальные песни, исполнялись народные танцы.