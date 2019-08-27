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Культура

Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке фильма Алексея Учителя «Цой» в Выбутах

27.08.2019 08:26|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке фильма режиссера Алексея Учителя о лидере музыкальной группы «Кино» Викторе Цое в Выбутах.

Как написал глава региона в своем Instagram, в последнее время  Псковская область часто попадает в объектив кинематографистов.

«В воскресенье, между рабочими встречами, побывал на съемочной площадке. Атмосфера незабываемая! Могу с уверенностью сказать, что магия кино, о которой так любят говорить, результат тяжелого и кропотливого труда огромной «армии» талантливых людей, объединенной общей идеей», - отметил Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что сейчас у команды Алексея Учителя второй этап съемок на Псковской земле, который продлится до начала сентября.

«Поблагодарил Алексея Ефимовича за выбор Псковской области в качестве съемочной площадки и напомнил про возможность вернуть часть затрат по системе рибейтов, которую мы запустили в этом году.  Алексей Учитель со своей стороны обещал привезти фильм в Псков после премьеры в Москве! Будем постепенно делать Псковскую область одним из кинематографических центров России!» - заключил губернатор.

Сценарий к картине «Цой» был написан около семи лет назад Александром Гоноровским. Главным героем будет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Виктор Цой. «Там действительно не будет актера, играющего роль Цоя. Это фильм о другом - о том, как близкие ему люди, сидя в автобусе, из Юрмалы едут в Санкт-Петербург и везут гроб с телом Цоя. Хотя это не будет такая траурная картина, там будет еще несколько линий любопытных, в том числе детективная», - рассказывал ранее Учитель, назвав будущую ленту «фильмом-притчей».

В ролях  Евгений Цыганов,  Паулина Андреева,  Игорь Верник,  Марьяна Спивак и другие звезды российского кино.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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