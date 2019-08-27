Культура

О детях войны расскажет новая выставка в Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области

В Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области 1 сентября откроется тематическая выставка «Дети и война».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей редактор «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы» Юлия Григорьева, экспозиция создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы, а также музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии и Китая. Она рассказывает о преступлениях против детей на оккупированных немецкими фашистами и японскими милитаристами территориях, об охоте гитлеровцев на маленьких евреев и цыган, о жизни юных ленинградцев времен блокады и труде советских школьников в тылу, а также о сыновьях полков и немецком студенческом сопротивлении фашизму.

На выставке представят более 100 исторических снимков, запечатлевших портреты маленьких героев войны и жизнь детей того времени. Кроме того, посетители увидят более 20 исторических документов: письма на фронт, наградные листы, регистрационные карточки.

Экспозиция будет работать до 1 ноября 2019 года.

Материалы выставки переданы в рамках федерального проекта «Территория Победы». Проект, инициатором которого является московский Музей Победы, направлен на создание в России единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных учреждений культуры.