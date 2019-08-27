Внимание, снято! - полный список фильмов, которые снимались в Псковской области

27 августа отмечается День российского кино. Центр деловой информации подготовил полный список фильмов, которые снимались в Псковской области. СПИСОК>>>

А вы уже все посмотрели?

Напомним, Псковская область пополнила ряды российских регионов с системой рибейтов в кино, среди которых Калининградская, Ульяновская, Самарская, Новгородская, Иркутская, Московская, Ростовская области, Карелия, Краснодарский край и Санкт-Петербург. По этой системе, часть затрат, потраченных киностудиями на съемки, возвращается из бюджета регионов, на территории которых они проводились.

Администрация региона подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получает все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Его работа поспособствует развитию и популяризации регионального и отечественного кинематографа в России и за рубежом.