Культура

«Пушкинские дни в Елгаве» провели музейщики «Михайловского»

Вчера, 27 августа, в Елгаве (Латвия) сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и члены местного русского общества «Исток» провели программу «Пушкинские дни в Елгаве». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, жители и гости Латвии могли посетить выставку «Пушкинский Заповедник в графике Ларисы Антоновой» из собрания «Михайловского» и взять урок письма настоящим гусиным перышком, каким в позапрошлом столетии писал Пушкин.

Лариса Антонова. Аллея Керн (2005). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Центральным событием вечера стал трилингвальный поэтические вечер, во время которого стихи Пушкина, написанные им в псковском Михайловском, звучали на русском, латышском и французском языках.

Напомним, что с обществом «Исток», вот уже более четверти века работающим в стране-соседке, музейщики «Михайловского» сотрудничают давно и плодотворно. Достаточно напомнить хотя бы о том, что в июне нынешнего года гости из Елгавы приезжали в Святогорье с концертом, в котором участвовали и взрослые, и дети - ансамбль «Славяночка», а также хор «Звонница» Елгавской 2-й основной школы