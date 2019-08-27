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Культура

Выставка «По законам дружбы и братства» работает в библиотеке на Конной

28.08.2019 17:40|ПсковКомментариев: 0

В читальном зале Центральной городской библиотеки на Конной, 6 Пограничное управление ФСБ России по Псковской области представляет фотодокументальную выставку «По законам дружбы и братства». Выставка посвящена 80-летию победы советско-монгольских войск над войсками милитаристской Японии в вооруженном конфликте в районе реки Халхин-Гол, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В экспозицию выставки включены уникальные фотографии и документы из фондов Центрального пограничного музея ФСБ России и федеральных архивов.

Эти полные драматизма события, развернувшиеся в мае – августе 1939 г. на территории Монгольской Народной Республики по своим масштабам превосходили любой другой пограничный конфликт. В сражениях в районе реки Халхин-Гол участвовали десятки тысяч солдат, сотни танков, самолетов, большое количество артиллерии противоборствующих сторон.

Подготовку к нападению на Монголию японские милитаристы развернули с начала 1939 г., совершив более 30 нарушений границы. 28 мая они вторглись на территорию Монгольской Народной Республики, но были остановлены силами советского 57-го особого корпуса и частей монгольской армии. На восточном берегу р. Халхин-Гол в районе горы Баин-Цаган начались ожесточённые бои.

К 15 июля особый корпус был развёрнут в 1-ю армейскую группу под командованием комкора Г.К. Жукова, Монголия выдвинула к границе 3 кавалерийские дивизии.

В составе советских войск в Монголии был сформирован особый сводный пограничный батальон под командованием майора А.Е. Булыги. Он прикрывал фланги частей Красной Армии, охранял командные пункты, переправы и другие объекты, вёл поиск диверсантов в тылу группировки войск, участвовал в боевых действиях на опасных направлениях.

20 августа 1939 г. советско-монгольские войска перешли в наступление и через трое суток завершили окружение противника. К 31 августа завершилось полное уничтожение японских войск на территории МНР.

По соглашению от 16 сентября 1939 г. боевые действия обеими сторонами были полностью прекращены, Япония потерпела сокрушительное поражение.

Японские войска потеряли около 61 тыс. человек (из них около 25 тыс. убитыми), 200 орудий, 660 самолетов.

Потери советских войск составили: убитыми – около 8 тыс. человек, ранеными – около 16 тыс. человек.

За героизм и мужество, проявленные в боях на Халхин-Голе, 24 части и соединения были награждены орденами Ленина и Красного Знамени, 70 человек удостоены звания Героя Советского Союза, из них 3 человека – дважды.

Победа СССР и МНР в этом вооруженном конфликте привела к смене экспансионистских устремлений Японии в сторону стран тихоокеанского региона и стала одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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