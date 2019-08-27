Культура

«Михайловское» приглашает на «Прогулку в осень»

В Государственном Пушкинском Заповеднике 29 августа откроют выставку «Прогулка в осень. Михайловское. Петровское. Тригорское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, развернутую в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), вошло 50 святогорских пастелей Галины Худницкой - белорусской художницы, половчанки, участницы пленэра «Пушкиногорье», который в «Михайловском» много лет подряд проводили специально для профессиональных живописцев и графиков.



Галина Худницкая. Михайловское. Репродукция предоставлена Пушкинским Заповедником.

Напомним, что репродукции псковских пушкинских пастелей Галины Худницкой в этом году, к 220-летию со дня рождения Пушкина, были изданы в Республике Беларусь.

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В «Михайловском» уточнили, что на вернисаж, который назначен на 15:00, ждут не только зрителей, но и саму художницу, которая обещала прокомментировать свою «Прогулку в осень». Вход на выставку, которая, как планируется, будет работать в музее до 3 ноября, свободный.

Добавим, что работы Галины Худницкой есть как в собрании «Михайловского», так и в фондах Историко-культурного музея-заповедника «Заславль» (Республика Беларусь), в государственных и частных коллекциях в Беларуси, в Германии, Греции, в Литве, в России, во Франции, в Финляндии.