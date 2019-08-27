Культура

250 лучших хористов Псковской области исполнят Гимн России на «Зенит-Арене» в Петербурге

1 сентября на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге состоится концерт, посвященный 75-летию Гимна Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, на трибунах расположатся хоровые коллективы из различных регионов России. Псковскую область представят 250 самых активных участников хоровых коллективов региона: Псковского областного колледжа искусств и детских музыкальных школ города Пскова, Псковский русский народный хор, хор ансамбля «Радуга», регионального отделения Всероссийского хорового общества, а также сборный хор города Великие Луки, хоры из гимназии города Опочка и Опочецкого центра культуры.

Как рассказала первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая, на празднике будет исполнено два произведения: Гимн России и «Эй, ухнем». Все коллективы уже получили нотные партитуры и репетируют на местах. Сводные репетиции пройдут 1 сентября на «Зенит-Арене».

Добавим, в 2019 году мелодии Гимна России исполняется 75 лет. Она была утверждена как новый гимн СССР 1 января 1944 года. Композитором является Александр Александров, автор слов советского и российского гимнов - Сергей Михалков.