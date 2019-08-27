Культура

Школьники из Святогорья начнут новый учебный год вместе с Пушкиным

Специальную программу к началу учебного года по традиции подготовили для учеников Пушкиногорской средней образовательной школы имени А.С. Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта программа называется «День знаний с А.С. Пушкиным». Так, завтра, в первый учебный день осени, старшеклассников ждут на специальных тематических экскурсиях в мемориальных усадьбах Пушкиных и Ганнибалов. Учащимся средней школы (6—9 классы) в музейном НКЦ покажут кино об истории и сегодняшнем дне заповедника. А младшие ребята станут участниками музейных занятий, на которых познакомятся с выставочными проектами «Первое впечатление», «Вечер в русской усадьбе» и «Что за прелесть эти сказки».

В музее также отметили, что преподаватели и учащиеся поселковой школы имени А.С. Пушкина — верные друзья и соратники своего «большого соседа». Дети и взрослые активно и охотно участвуют в конкурсах и волонтёрских акциях, которые проводит музей; они — благодарные участники культурно-просветительных программ и обучающих занятий, а также частые гости на концертах, на спектаклях, на экскурсиях в Михайловском, Тригорском, Петровском и Бугрово.