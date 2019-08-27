Культура

В акции «Вся страна поет гимн» приняла участие делегация Псковского колледжа искусств

Делегация Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняла участие в акции «Вся страна поет гимн», которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

От колледжа искусств в составе хора – рекордстмена под руководством народного артиста России, дирижёра Павла Овсянникова выступили студенты и преподаватели специальностей «Хоровое дирижирование» (руководитель Инна Суровицкая), «Музыкальное искусство эстрады» (руководитель Ирина Галковская) и «Этнохудожественное творчество» (руководитель Вера Кагазежева).

Уникальный исполнительский состав гимна вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый в истории. Сводный хор объединил около 40 тысяч музыкантов - представителей 85 регионов России, сводный оркестр выступил в составе более 8 тысяч человек.

Двести экспертов учитывали не только количество участников, но и качество исполнения. Музыканты повторили гимн России дважды, а после того, как рекорд был зафиксирован, многотысячный сводный хор исполнил русскую народную песню «Эй, ухнем».

Добавим, предыдущий рекорд самого массового исполнения гимна принадлежал Австралии. Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези. Достижение было официально подтверждено после тщательной проверки.

Напомним, что в этом году мелодии гимна Российской Федерации исполняется 75 лет. Впервые она прозвучала как гимн Советского Союза в 1944 году (музыка Александра Александрова, слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана). С тех пор слова гимна неоднократно менялись, а музыка остается прежней.