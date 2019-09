Культура

В пятницу псковичей приглашают на первый концерт нового сезона фестиваля живой музыки «Добрый рок»

В ближайшую пятницу, 6 сентября, в 20.00 стартует VIII сезон клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок». На площадке клуба T.I.R. в этот день выступят три команды из Пскова и Петербурга, сообщили организаторы Псковской Ленте Новостей.

«ЭйзимО» - группа из Санкт-Петербурга, образованная в 2014 году. Сочетание антиутопии и космической романтики условно определило музыкальный стиль команды как «космо-гранж» или «спейс-рок». Коллектив уже успел отыграть на нескольких крупных фестивалях и отъездить тур по России, радуя любителей научной фантастики и киберпанка.

9G-band - команда из Петербурга, провозгласившая свободу, мир и любовь как форму общения со слушателем. У группы внушительный фан-клуб и хороший послужной список: совместные концерты с Пилотом и Йоршeм, участие в отечественных фестивалях.

«Капитан Смоллетт» - это одна из лучших фолк-панк групп Северо-Запада, состоящая из четверых бравых парней, высекающих на своих выступлениях такую энергетику, что даже самый искушённый слушатель и зритель не останется в стороне. На данный момент у ребят записан один полноценный альбом и множество синглов, они дали больше сотни концертов на различных площадках страны и ближнего зарубежья. Выступали с известными иконами фолк-панка такими как: The Rumjacks(Австралия), Paddy and the Rat's (Венгрия), Sir Reg (Швеция).

Начало: 6 сентября, 20.00.

Вход 200/300 рублей.

Прибыль с концертов фестиваля идет на программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

12+