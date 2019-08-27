Культура

Юношеский ансамбль старинной музыки «Piccoli band» выступит в Печорах

Очередной концерт органной и ансамблевой музыки состоится в воскресенье, 8 сентября, в 18.00 в лютеранской церкви Св. Петра в Печорах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, выступит юношеский ансамбль старинной музыки «Piccoli band» под руководством Владимира Парунцева (Москва).

Во вторник, 10 сентября, в 18.30 запланировано выступление петербургского концертного дуэта: Заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка) и лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган).

Напомним, концерты органной музыки в лютеранской церкви Печор осуществляются на пожертвования слушателей. Также собираются пожертвования на реставрацию органа.