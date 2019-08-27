Культура

Пушкин - от сельского колдуна до предтечи второго русского авангарда: вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Вышел в свет новый, уже 74-й выпуск научно–популярного издания «Михайловская пушкиниана». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», силами которого готовится и с 1996 года издаётся эта серия, сборник называется «...И я воскрес душой» и содержит материалы Михайловских Пушкинских научных чтений 2016-2018 годов.

На обложке нового выпуска «Михайловской пушкинианы» размещена репродукция акварели В.М. Звонцова «Пушкин на Сороти» (1958) из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Книга получилась очень насыщенной и интересной. Темы традиционных августовских, приуроченных к годовщинам приезда ссыльного Пушкина в псковское родовое имение, научных чтений касались не только литературы в самых разных её проявлениях, от традиции до авангарда, но и связи прозы и поэзии с кинематографом (конференция 2016 года), музыкой (2018), отражением исторических событий в творчестве поэтов и прозаиков (2017). Жизнь и наследие Пушкина во многих публикациях видятся с неожиданного ракурса. Например, статья кандидата филологических наук Вячеслава Козмина «Легенды о Пушкине 1920-х годов. К проблеме становления жанра» знакомит читателя со святогорскими поверьями, раскрывающими ни более ни менее — демоническое, «колдовское» начало в образе поэта, созданном «простонародным» мышлением.

Постоянную для конференций в музее тему псковских пушкинских мест интересно развивает, к примеру, публикация об истории знаменитого Столбушинского скита (автор статьи — член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Татьяна Дроздова). А разговор о ближайшем окружении Пушкина продолжает заметка постоянного участника чтений в «Михайловском», доктора технических наук, контр-адмирала Геннадия Антонова «Как выпускник Царскосельского лицея коллежский секретарь Фёдор Матюшкин стал морским офицером» — с подробным, среди прочего, анализом программы обучения в элитном императорском учебном заведении и уровня подготовки лицеистов в сфере «морских наук»: «Легенда о том, что директор Лицея Е.А. Энгельгардт, будто бы лично знавший капитана 2-го ранга В.М. Головнина, упросил его взять с собой Матюшкина в кругосветный вояж, мягко говоря, несостоятельна. Это в шлюпку, по бухте покататься, командир может взять с собой гражданского чиновника. А в кругосветное плавание — увольте!»

Чьей рукой написаны анонимные пасквили, присланные поэту и его друзьям и спровоцировавшие смертельную дуэль на Чёрной речке? Как «глыба-Толстой» уже после своей смерти помог будущим музейщикам «Михайловского»? Кто есть и откуда пошли «светский человек» и «светская дама» в системе персонажей пушкинской прозы? Ответы на эти и многие другие вопросы можно отыскать в новом выпуске «Михайловской пушкинианы». Кроме того, по традиции в сборник вошли исследования не только о жизни и творчестве Пушкина, но и о других литераторах: от полузабытых современников «нашего всего» Анны Буниной и Александра Шаховского до Всеволода Некрасова, одного из лидеров «второго русского авангарда» и основателей «московского концептуализма» второй половины ХХ века.

Среди авторов сборника — филологи и исследователи мировой истории и культуры, музейные работники, преподаватели высшей школы, другие специалисты из обеих российских столиц, а также из Воронежа, Вологды, Пскова, Гатчины (Ленинградская область), Великих Лук и Пушкинских Гор (Псковская область), Хмелиты (Смоленская область), Троицка (Челябинская область), а также из Минска (Республика Беларусь) и Верчелли (Италия); большая часть из них — доктора и кандидаты наук.

«Бумажная версия» новой «Михайловской пушкинианы» (19,5 печ. л., или 312 стр., с иллюстрациями) отпечатана в Псковской областной типографии. А электронная версия книги в формате PDF размещена на официальном сайте Пушкинского Заповедника и доступна всем пользователям сети как для чтения, так и для свободного скачивания.