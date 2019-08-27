Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастье начинается здесь
Кооперация производства и науки
Учи язык
Дом от А до Я
Обувь для осенней непогоды
Как жить комфортнее
Кому нужен «Подросток»?
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
На ремонт провала
Телефон прямого эфира 56-73-72
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Отопление за прибор учета
 
 
 
ещё Культура 27.08.2019 08:263 Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке фильма Алексея Учителя «Цой» в Выбутах 07.09.2019 09:001 Псково-Изборский музей приглашает на «культурную субботу» 06.09.2019 12:130 Фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина» открывают сегодня в Приднестровье 05.09.2019 19:440 Гостям Пушкинского заповедника предлагают оценить красоту михайловских яблок 04.09.2019 15:161 Акция «Грамотность - это модно!» пройдет в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 04.09.2019 13:560 Встреча с петербургским художником Евгением Орловым пройдет в библиотеке на Конной
 
 
 
Самое популярное 04.09.2019 21:0811 Пскович отнес купленные в торговых сетях арбузы на исследование и был шокирован его результатами 05.09.2019 09:101 На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы. ВИДЕО 04.09.2019 08:4111 Скончался водитель «Шевроле», врезавшегося в остановку в Пскове, пенсионерка в тяжелом состоянии 04.09.2019 08:090 Автомобиль «Шевроле» въехал в остановку на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО и ВИДЕО 05.09.2019 22:5024 Против соседства с «Подростком» выступили родители воспитанников ДДТ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псково-Изборский музей приглашает на «культурную субботу»

07.09.2019 09:00|ПсковКомментариев: 1

Для сборных групп 7 сентября будут организованы 3 экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут Вам о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения:

- 200 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

Запись по тел. 8 (8112) 72-45-74

В 12.00 - экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция».

(группа от 5 человек)

«Золотая кладовая»

Открытый для посетителей фонд драгоценных металлов и камней, в состав которого входят светские украшения (диадемы, серьги XVIII-XX вв.), предметы быта (столовые приборы, портсигары, печати, часы), ордена и медали, мемориальные вещи (XVIII-XX век, Россия, Западная Европа) .

«Знаки доблести и славы»

Коллекция холодного и огнестрельного вооружения с древнейших времен : боевой топор II тысячелетия до н.э ., скифский меч VI века до н.э., вооружение русских воинов, шпаги, сабли, палаши, кремневые ружья, винтовки и пистолеты XVIII- начала XX столетия. Военные головные уборы Пушкинского времени, эпохи Александра II и Николая II (кивера, каски). Награды, которые рассказывают о географии боевых подвигов русской армии – «За победу при Прейсши-Эйлау», « В память Отечественной войны 1812 года», «В память полного разгрома двух корпусов турецкой армии

«Хрупкая коллекция».

Изделия французских, английских мастеров и русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых демонстрирует особое изящество форм, безупречность росписей и глубокое своеобразие.

Стоимость посещения:

- 450 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.

В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел. + входная плата

Теги: #культура #экскурсии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1321 человек
07.09.2019, 09:310 Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить 07.09.2019, 09:001 Псково-Изборский музей приглашает на «культурную субботу» 07.09.2019, 07:541 День тишины наступил в Псковской области в преддверии выборов 8 сентября 06.09.2019, 23:512 Вице-губернатор Емельянова встретилась с родителями воспитанников ДДТ и обсудила вопросы организации учебного процесса
06.09.2019, 23:490 Сборная России победила Шотландию в отборочном матче чемпионата Европы 06.09.2019, 23:202 Игорь Девятко может покинуть пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 06.09.2019, 23:002 Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики 06.09.2019, 22:371 Омбудсмен Шахов проверил порядок досрочного голосования в участковых комиссиях
06.09.2019, 22:124 Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу 06.09.2019, 21:401 Джанабаева покинула Меладзе 06.09.2019, 21:050 Назван главный источник болезней сердца 06.09.2019, 20:480 Губернатор поздравил коллектив завода электротехнического оборудования с 60-летием предприятия
06.09.2019, 20:110 Первенство области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут в Пскове 8 сентября 06.09.2019, 19:470 В правительстве назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет 06.09.2019, 19:230 Еще один перекресток с разрешенным «правым поворотом» на красный сигнал светофора появится в Пскове 06.09.2019, 19:184 Минтруд рассчитывает, что число бедных россиян сократится к концу 2019 года
06.09.2019, 19:000 «Акценты» Донецкого: «Местечковые» выборы-2019, судьба «Подростка» и большие гастроли 06.09.2019, 18:580 В Пскове прошло футбольное дерби 06.09.2019, 18:512 Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября 06.09.2019, 18:490 Власти поздравили футболистов «Псков -747» с победой в первенстве Северо-Запада
06.09.2019, 18:361 На улице Юбилейной будут «переформатированы» полосы движения транспорта на дамбе 06.09.2019, 18:200 Большинство россиян пессимистично оценивают перспективы экономики РФ 06.09.2019, 18:140 В Пскове может появиться новый светофор на Октябрьском проспекте 06.09.2019, 18:090 Петр Крупеня поздравил личный состав в канун 12-ой годовщины образования Следственного комитента 
06.09.2019, 18:020 Дополнительные меры поддержки промышленности Михаил Ведерников обсудил с руководством великолукских предприятий 06.09.2019, 18:010 Теплая погода без осадков возможна завтра в Псковской области 06.09.2019, 17:590 В Пскове введут одностороннее движение на Сиреневом бульваре 06.09.2019, 17:520 Масляков-младший стал основным владельцем КВН
06.09.2019, 17:460 Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой 06.09.2019, 17:420 В «ПИК60» откроется большой спортивный магазин 06.09.2019, 17:350 Псковичи могут получить консультации по пенсионным вопросам по телефону федеральной консультационной службы ПФР 06.09.2019, 17:231 Минсельхоз разъяснил порядок продажи в России органической продукции
06.09.2019, 17:140 120 человек погибли в ДТП с участием автобусов с начала 2019 года 06.09.2019, 17:090 Жителя Дедович избили и похитили его мобильный телефон и 250 рублей 06.09.2019, 17:011 Проблемы системы обращения с ТКО обсудили участники круглого стола в Пскове 06.09.2019, 16:520 Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора»
06.09.2019, 16:414 На Юбилейной, 81 демонтировали детскую площадку, которую жильцы отказались брать на баланс 06.09.2019, 16:242 Путин разрешил россиянам искать золото 06.09.2019, 16:230 В Савво-Крыпецком монастыре состоится престольный праздник 06.09.2019, 16:160 Волонтеры помогут маломобильным избирателям на двух участках в Пскове
06.09.2019, 16:152 В этом году в Великих Луках начнется масштабная реконструкция перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина 06.09.2019, 15:587 Уголовное дело Псковского облсовпрофа передано в региональный Следственный комитет 06.09.2019, 15:410 Lada Vesta в сентябре еще выгоднее для псковичей 06.09.2019, 15:290 Специалисты завершают работы на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе
06.09.2019, 15:271 «Подстрочник» с Дарьей Яковлевой. ВИДЕО 06.09.2019, 15:051 Областное Собрание депутатов разработало положение о звании «Почетный гражданин Псковской области» 06.09.2019, 14:590 Начался прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области 06.09.2019, 14:570 Псковское адвокатское сообщество празднует 75-летие со дня образования
06.09.2019, 14:513 Дарья Яковлева: Все сотрудники «Команды 2018» работают на добровольных началах 06.09.2019, 14:450 Подрядчик обещает завершить ремонт кровли в псковской школе №16 в течение 10 дней 06.09.2019, 14:296 Дарья Яковлева: Работа в офисе «Команда 2018» может стать точкой карьерного роста 06.09.2019, 14:110 Судак с Чудского озера, пироги с черникой и «Несвятые святые»: чем потчует псковичей и гостей города «Архондарик»
06.09.2019, 14:030 С 9 сентября у «Маяка» будет проводиться бесплатная вакцинация против гриппа 06.09.2019, 13:424 У Эллы Памфиловой после нападения «все нормально» 06.09.2019, 13:310 Сотрудники ОСН «Зубр» провели мастер-класс и открытый урок по самбо для несовершеннолетних осужденных 06.09.2019, 13:191 В Пскове презентуют новый выпуск альманаха «Русский мир и Латвия»
06.09.2019, 13:110 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту 06.09.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дарьей Яковлевой 06.09.2019, 12:590 В детской театральной мастерской «Гвозди» будут готовить видеоблогеров 06.09.2019, 12:460 Более 26 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получают федеральную социальную доплату к пенсии
06.09.2019, 12:322 На Эллу Памфилову напали с электрошокером 06.09.2019, 12:320 В Пскове стартовал второй Международный кубок по мотоджимхане 06.09.2019, 12:283 Псковский облсовпроф требует отмены приказа о приостановке деятельности «Подростка» в здании на Гражданской 06.09.2019, 12:259 Реестр дорог 13-го избирательного округа Пскова предлагает составить Галина Неваленная
06.09.2019, 12:250 На период подготовки и проведения выборов «Псковэнерго» вводит особый режим работы 06.09.2019, 12:170 Минтруд планирует увеличить суточные в командировках для госслужащих 06.09.2019, 12:130 Фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина» открывают сегодня в Приднестровье 06.09.2019, 12:081 Сотрудник Молодежного центра провел экскурсию для псковичей с ограниченными возможностями здоровья
06.09.2019, 12:080 В областной организации профсоюза жизнеобеспечения высоко оценивают итоги форума «Активный совет – счастливый дом» 06.09.2019, 11:573 Что такое текстильный ПЭТ и насколько он экологичен? 06.09.2019, 11:540 Взаимодействие налоговых органов Псковской области и службы судебных приставов обсудили на совещании 06.09.2019, 11:540 27 спектаклей увидят в октябре зрители Псковского драмтеатра
06.09.2019, 11:362 Скоро станет возможен прямой авиарейс из Пскова до Калининграда 06.09.2019, 11:260 Белорусские молочные продукты запретили ввозить в Псковскую область 06.09.2019, 11:220 Банк «Открытие» начал работу на Камчатке 06.09.2019, 11:127 Законодательно обязать предприятия, организации и магазины содержать прилегающие территории в порядке предлагает Галина Неваленная
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.