Культура

Псково-Изборский музей приглашает на «культурную субботу»

Для сборных групп 7 сентября будут организованы 3 экскурсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

В 12.00 - экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек) (ул. Кремль, 4)

Вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Экскурсия предполагает знакомство с Троицким собором, где экскурсоводы покажут интерьер и расскажут Вам о святынях и иконах главного храма Псковской земли.

Стоимость посещения:

- 200 руб./чел. – взрослые;

- 100 руб./чел. – школьники.

Запись по тел. 8 (8112) 72-45-74

В 12.00 - экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища: «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция».

(группа от 5 человек)

«Золотая кладовая»

Открытый для посетителей фонд драгоценных металлов и камней, в состав которого входят светские украшения (диадемы, серьги XVIII-XX вв.), предметы быта (столовые приборы, портсигары, печати, часы), ордена и медали, мемориальные вещи (XVIII-XX век, Россия, Западная Европа) .

«Знаки доблести и славы»

Коллекция холодного и огнестрельного вооружения с древнейших времен : боевой топор II тысячелетия до н.э ., скифский меч VI века до н.э., вооружение русских воинов, шпаги, сабли, палаши, кремневые ружья, винтовки и пистолеты XVIII- начала XX столетия. Военные головные уборы Пушкинского времени, эпохи Александра II и Николая II (кивера, каски). Награды, которые рассказывают о географии боевых подвигов русской армии – «За победу при Прейсши-Эйлау», « В память Отечественной войны 1812 года», «В память полного разгрома двух корпусов турецкой армии

«Хрупкая коллекция».

Изделия французских, английских мастеров и русский фарфор начиная с XVIII столетия заводов Гарднера, Батенина, Юсуповых, братьев Корнильевых демонстрирует особое изящество форм, безупречность росписей и глубокое своеобразие.

Стоимость посещения:

- 450 руб./чел.

Записаться можно по телефону 8 (8112) 66-33-11.

В 14.00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции – от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Стоимость посещения:

- 100 руб./чел. + входная плата