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Культура

Встреча с петербургским художником Евгением Орловым пройдет в библиотеке на Конной

04.09.2019 13:56|ПсковКомментариев: 0

11 сентября Центральная городская библиотека приглашает на встречу с петербургским художником, президентом арт-центра «Пушкинская-10» Евгением Орловым, который представит 3-х томное издание каталога коллекции музея нонконформистского искусства. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в библиотеке.

В издании представлено обширное собрание живописи, графики, фотографии и объектов, пополнивших собрание музея за его двадцатилетнюю историю. В каталог вошли работы более чем четырехсот художников (есть в нем и работы художников из Пскова), каждый из которых следовал и продолжает следовать индивидуальному методу, но сохраняет связь с единым движением художественного нонконформизма, анализу которого посвящены статьи, дополнившие каждый из трех томов. В каталог входят работы, созданные с 1930 года по 2019 год. Издание носит справочный характер и предназначено для специалистов, студентов профильных специальностей и широкого круга читателей, интересующихся историей искусства конца XX – начала XXI веков.

В этом году арт-центр «Пушкинская-10» отметил свое 30-летие. История арт-центра, культового места Санкт-Петербурга, сама по себе является манифестом свободного искусства. В советские годы художник, не признанный властью, не мог официально ни арендовать мастерскую, ни зарабатывать на своём творчестве. Поэтому когда в 89-м году ленинградская богема обнаружила этот расселённый аварийный дом на Пушкинской, в пустующих квартирах тут же поселилось искусство. Так появился первый в России художественный сквот, который за прошедшие 30 лет перерос в Центр современного искусства и петербургскую арт-резиденцию для художников из других регионов и стран. Сейчас в арт-центре находятся 40 мастерских художников и музыкантов, музей и галереи, клубы и магазины, работает единственный в России Музей нонконформистского искусства, в котором собрана уникальная коллекция «неофициального» искусства второй половины ХХ века и современного российского искусства, часть которой Евгений Орлов покажет в электронной презентации. Для желающих ознакомиться с библиотечной коллекцией книг по искусству неформального Петербурга будет работать выставка «Рядом с Невским проспектом».

В этот день также пройдет акция дарения этого уникального издания Центральной городской библиотеке Пскова и псковскому региональному общественному движению «ПсковАрт», с которыми арт-центр «Пушкинская-10» сотрудничает 10 лет.

Начало в 18 часов.

Адрес: ул. Конная, д. 6

Теги: #библиотека на Конной
Источник: Псковская Лента Новостей
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