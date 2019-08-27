Культура

Акция «Грамотность - это модно!» пройдет в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева

5 и 6 сентября с 11.00 до 16.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в Пскове для всех желающих пройдет акция «Грамотность - это модно!», посвященная Международному дню грамотности (8 сентября).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, во время акции взрослых и детей ждут: