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Культура

Гостям Пушкинского заповедника предлагают оценить красоту михайловских яблок

05.09.2019 19:44|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают последние приготовления к необычной, «рассредоточенной» по мемориальным усадьбам выставке «В саду срывает осень яблоки…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это название — строка из стихотворения нашей современницы, московской поэтессы Елены Ларской, а «предметами показа» станут композиции из яблок, которых в этом году в садах Михайловского, Тригорского и Петровского особенно много.

На крыльце дома поэта в Михайловском (2017)

Комментирую будущую выставку, главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик напомнила, что в усадебных садах на северо-западе России в XIX веке яблоки всегда были основной плодовой культурой, из них готовили различные десерты и напитки, разными способами заготавливали на зиму. Сейчас в садах Пушкинского Заповедника выращивают более сорока сортов яблок — как ранних, так и поздних, как старинных, так и современной селекции; только в Тригорском — более 25. Среди них золотисто-жёлтый сочный Орловский Синап, твердый красненький Талвенаудинг, пряное Борсдорфское луковичное, скороплодная Мельба, Белый налив, Ранет, Карабовка, Боровинка, Осеннее полосатое, Коричное новое, Антоновка, Анис алый, Анис полосатый, Тамбовское, проч., проч.

Энгель Насибулин. Из книги «Сказы о Сямёне Степановиче Гейченка и его служении Александру сыну Сергееву Пушкину». Домовой. Осень. Из фондов музея

Рассказывая о гастрономических пристрастиях Пушкина, в музее всегда вспоминают мочёные яблоки и «весь ваш яблочный пирог» — знаменитую подпись Пушкина в письме к Анне Керн. Наверняка вспомнят в эти дни в заповеднике и пушкинские строки про сказочное наливное яблочко, а то и про искушение Евы: «Два яблока, вися на ветке дивной / (Счастливый знак, любви симвóл призывный), / Открыли ей неясную мечту…».

Композиции из яблок, осенних цветов и плодов появятся в усадьбах Пушкинского заповедника с 7 сентября. Продлится необычная выставка ориентировочно до середины месяца.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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