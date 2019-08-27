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Культура

Фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина» открывают сегодня в Приднестровье

06.09.2019 12:13|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в Приднестровье открывается фотовыставка «Михайловское. Кабинет Пушкина».

Алексей Лазарев. Зеленая лампа. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», эта экспозиция уже не в первый раз представляет псковские пушкинские места за пределами нашего региона и конкретно в Молдавии. Так, в апреле этого года её торжественно открывали в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры. Экспозиция, в которую вошли работы Алексея Лазарева (Москва) и Николая Алексеева (Пушкинский Заповедник), вызвала серьёзный, неподдельный интерес жителей и гостей молдавской столицы. И уезжая, музейщики «Михайловского» оставили её в подарок Российскому центру, сотрудники которого, в свою очередь, пообещали показать экспозицию как можно большему числу зрителей.

Летом с выставкой из псковского Михайловского могли познакомиться посетители Национальной библиотеки Молдовы — крупнейшего научного книжного собрания республики. И вот сейчас экспозиция переехала в Приднестровье, в Тирасполь, в Центральную городскую библиотеку имени А.С.  Пушкина.

В музее напомнили, что название экспозиции - своего рода отсылка к знаменитому пассажу Пушкина из его неоконченного «Романа в письмах»: «…Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своём кабинете». Выставка представляет собой 16 крупноформатных художественных фотографий, запечатлевших не только собственно рабочий кабинет поэта, но и другие интерьеры дома в Михайловском, а также виды родового имения Пушкиных в Святогорье в разные времена дня и года, при разной погоде.

Николай Алексеев. В Михайловском октябрь. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Отметим, что в Приднестровье сегодня пройдет много культурных и спортивных событий, в том числе и приуроченных к годовщине образования независимой республики (отмечается 2 сентября). Это открытие нового музея в городе Дубоссары, присягу курсантов тираспольского Военного института имени генерал-лейтенанта А.И. Лебедя, торжественное открытие выставки «Тирасполь театральный» к 50-летию возобновления деятельности городского театра и 100-летию со дня рождения Н.С. Аронецкой, турнир по мини-футболу в день памяти пограничника Ю.Н. Цымбалюка в селе Койково Дубоссарского района, конкурсно-игровую программу «Мисс Осень», посвященную Международному дню красоты, в селе Плоть Рыбницкого района, многое другое.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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