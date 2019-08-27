Культура

В псковской библиотеке состоялась презентация альманаха, посвященного вопросам образования

6 сентября в рамках Декады знаний в Псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва состоялась презентация альманаха «Seminarium Hortus Humanitatis: Александр Яковлевич Городинский - педагог, директор, общественный деятель» № 55 (Рига, 2019). Представил альманах ответственный редактор, историк Сергей Мазур, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Он рассказал краеведам, читателям библиотеки, что альманах посвящен вопросам образования в XX веке, в том числе и псковского. В нем опубликовано последнее интервью знаменитого псковского краеведа, почетного гражданина города Пскова Натана Левина (1928-2017), подборка стихов известного поэта, искусствоведа Всеволода Рожнятовского (1956-2018), тесно связанного с Псковом, заметка-размышление о реализации проекта «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем» магистрантки ПсковГУ Надежды Левченко.

Несколько публикаций в альманахе посвящено Александру Городинскому, который родился в семье педагогов. Начал работать учителем в 1970 году, учась на очном отделении Даугавпилсского педагогического института. Занимался наукой: физикой твердого тела, экзистенциальной и гуманистической психологией, методикой системной педагогики, антропософией. С 1976 года работал директором в Калупском детском доме, где с коллективом учителей создал эффективную систему формирования личности; затем директором в Елгавском Техническом Лицее, где была усовершенствована «Системная Педагогика» и создана уникальная научно-исследовательская психолого-педагогическая лаборатория. В США работал учителем математики и физики; преподавал квантовую механику в колледже. В настоящее время является консультантом и исследователем в области образования.

Альманах предназначен для широкого круга читателей и выпущен тиражом в 100 экземпляров.