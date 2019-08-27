Культура

Два псковских музея принимают участие в выставке частных музеев в Москве

Два псковских музея - музей этнографии и родиноведения «Чирская крыница» (Палкинский район) и Музей истории Ледового побоища (Гдовский район) принимают участие в выставке «Частные музеи России. Самородки России», которая 7 и 8 сентября проходит в Москве под патронажем Минкульта.

Музей истории Ледового побоища

Как сообщается на сайте мероприятия, целью проведения выставки является привлечение внимания общества к частным музеям России. Задачи: представление достижений и лучших практик в деле частных музеев; создание новых туристических маршрутов; обмен опытом между музейными специалистами; укрепление связей и контактов между частными музеями, органами власти и посетителями музеев; совершенствование стратегий развития и методов работы частных музеев.

В выставке принимают участие более ста частных музеев разной направленности: художественные, исторические, литературные, естественнонаучные, отраслевые. География участников — от Калининграда до Камчатки. Псковскую область на мероприятии представляют музей этнографии и родиноведения «Чирская крыница» и Музей истории Ледового побоища.

Музей-заповедник родиноведения и этнографии «Чирская крыница»

Музей-заповедник родиноведения и этнографии «Чирская крыница» находится в Палкинском районе, близ святого источника на месте явления иконы Богородицы «Чирская». Основная экспозиция музея - в здании Дома культуры поселка Вернявино. По преданию, в XIII веке на речке Чирице явилась икона Пресвятой Богородицы на яблоне, из-под корней которой забил святой источник. Известна и почитаема икона Чирской Богородицы стала после того, как 29 июля 1420 года чудесным образом спасла город Псков от моровой язвы.

Музей истории Ледового побоища располагается в Гдовском районе. Идея его создания родилась в 2010 году. Владимир Потресов, Татьяна Наместникова и Елена Гаврилова решили создать в деревне Самолва Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища. В 2015 году экспозиция этого музея стала частью Музея Ледового побоища. Музей посвящен истории русско-ливонской войны 1240–1242 годов и завершающему сражению этого периода – Ледовому побоищу.