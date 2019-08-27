Культура

Оригинальная 3D-модель Савкиной горки доступна интернет-пользователям

3D-модель старинного городища Савкина горка в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» доступна теперь всем пользователям «всемирной паутины».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот объект - работа Артема Тараканова, студента Санкт-Петербургского государственного института культуры, пушкинского доброхота, воспитанника Санкт-петербургского Археологического клуба, которым руководит историк и археолог, кандидат педагогических наук, лауреат национальной премии «Хранители наследия» Всеволод Пежемский.

Доброхоты под руководством Всеволода Гелиевича приезжают в «Михайловское» уже без малого двадцать лет и не только помогают музейщикам выполнять сезонные хозяйственные работы, но и занимаются разнообразной творческой и научной деятельностью.

3D модель старинного городища Савкина горка является продолжением большого проекта «Каменные кресты и культовые камни Пушкиногорья».

Как поясняет Всеволод Пежемский, «…для просмотра нужно открыть модель и дождаться загрузки текстур (работа «тяжелая» и может грузиться долго). Зажав левую кнопку мыши, можно вращать модель, а колёсиком увеличивать масштаб. Если в вашем распоряжении есть VR-гарнитура, вы можете рассматривать объемное стереоизображение. Для этого нужно нажать на иконку с изображением VR-очков».

В музее уточнили, что с 2008 года по заданию сотрудников «Михайловского» доброхоты из «Археологического клуба» проводят большую программу - мониторинг памятников истории и культуры в Святогорье. А в январе нынешнего года на сайте музея был создан «Виртуальный музей каменных крестов и культовых камней».

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В «Михайловском» также напомнили, что авторы «виртуального музея» с радостью принимают любую «обратную связь» и всегда ждут от посетителей заповедного сайта отклики на свою работу, предложения и идеи по развитию проекта.