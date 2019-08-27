Культура

«Джокер» получил «Золотого льва»

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса стал обладателем «Золотого льва» на 76-ом Венецианском кинофестивале. Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс, сообщает «Коммерсант».

«Я хочу посвятить этого "Золотого льва" актерам и команде картины... Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин - самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант», - цитирует ржиссера РИА Новости.

Гран-при получил фильм «Офицер и шпион» Романа Полански. «Серебряного льва» за лучшую режиссуру - Рой Андерссон, который представил картину «О бесконечности». Приз за лучший сценарий получила картина «Дом 7 по Черри Лейн» Юньфаня. Фильм «Атлантис» украинского режиссера Валентина Васяновича стал лучшим в программе «Горизонты».

Лучшим актером фестиваля стал итальянец Лука Маринелли, который исполнил главную роль в фильме «Мартин Иден» Пьетро Марчелло по роману Джека Лондона. Лучшей актрисой - француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в «Молитве во имя Бога» Робера Гедигяна.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль открылся в Венеции-Лидо 28 августа и проходил до 7 сентября. Конкурсную программу фестиваля в этом году составили более 20 картин.