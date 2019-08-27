Культура

Организаторы «Чернильницы» объяснили, какие произведения не принимаются на поэтический конкурс

Согласно положению о конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» к участию не принимаются произведения, которые содержат политическую, религиозную (и другую) пропаганду, клевету и ложную информацию, призывы к национальной розни. Данный критерий особенно актуален для работ, представляемых в номинации «публицистика». Кроме того, не допускаются к участию произведения, содержащие ненормативную лексику, и работы, нарушающие авторское право, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Принять участие в конкурсе можно в следующих номинациях:

Лирика (философская лирика, экспериментальная поэзия, любовная и городская лирика).

Лучший писатель малого жанра.

Лучший чтец.

Лучший музыкальный чтец – вокальное исполнение одного произведения известного поэта под музыкальный инструмент (гитара, ф-но и т.д.).

Лучший чтец произведений на иностранном языке (английский и немецкий).

Каждый участник может подать только 1 произведение в каждую номинацию. Количество номинаций для одного участника не ограничено.



Напомним, в настоящее время ведется прием заявок на конкурс «Чернильница». Желающим стать участниками необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию - присылать их по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23:59 30 сентября. Так же участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет по адресу: улица Максима Горького, дом 15, отдел досуга, до 17:00 30 сентября.