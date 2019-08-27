Культура

Десять храмов Пскова в списке ЮНЕСКО. ЛОНГРИД

Скромные и одновременно величественные церкви и храмы с характерными звонницами и крыльцами не просто являются неотъемлемой частью архитектурного наследия Пскова, но и давно стали символом древнего города на Великой, превратив его по сути в музей под открытым небом. Наконец-то этот факт отмечен и мировым экспертным сообществом ЮНЕСКО - десять псковских храмов и церквей внесены в его Список Всемирного наследия.

Включения в этот список Псков добивался 17 лет! Первые консультации со специализированным учреждением Организации Объединенных Наций начались еще в 2002 году, а с 2011 года псковичи стали ратовать за заявку, включавшую 18 объектов, среди которых были не только храмы, но и памятники крепостного, культового и гражданского зодчества, но и ее неоднократно отклоняли, несмотря на личную протекцию министра культуры РФ Владимира Мединского.

Наконец, в 2019 году, на 43-й сессии ЮНЕСКО в Баку в номинации «Церкви псковской архитектурной школы» псковская заявка таки одержала победу, хотя список памятников в ней почти уполовинился. В частности, из статуса Всемирного наследия так и не удостоились Покровская и Гремячая башни, а также Поганкины и Приказные палаты.

Представляем вашему вниманию лонгрид, посвященный древним памятникам архитектуры Пскова, которые покорили экспертов со всего мира.