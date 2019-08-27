Культура

Областная библиотека приглашает на творческий вечер с писателем Владимиром Клевцовым

10 сентября в 17.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческий вечер Владимира Клевцова, посвященный его 65-летию.

Владимир Клевцов – прозаик, член Союза писателей России, лауреат многочисленных литературных премий, награжден знаком министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Имя писателя занесено в книгу «Золотая летопись славных дел Пскова». Книга «Шаг в бессмертие», написанная совместно с О. Дементьевым, удостоена звания «Событие года». Также он является лауреатом конкурса «Псковская книга-2018» в номинации «Лучшее литературно-художественное издание».

Клевцов - писатель, который нашел своего героя, свою манеру письма и свой стиль. Он пишет в жанре рассказа и продолжает традиционную тему – жизнь «маленького человека», используя элементы юмора и гротеска.

В 2017 году Владимир Клевцов стал лауреатом Всероссийской Горьковской премии по литературе.

На вечере прозвучит рассказ о творчестве писателя, о своих планах расскажет сам юбиляр. Предусмотрена и автограф-сессия.

Кроме того, будет представлен биобиблиографический указатель «Ищущий человека», подготовленный Псковской областной универсальной научной библиотекой. Познакомиться с этим изданием, а также с книгами автора можно на краеведческом портале «Псковиана».

Вечер состоится в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, ул. Некрасова, 19).