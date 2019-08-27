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Культура

Арт-эксперимент «Театр-24» вновь стартует в Великих Луках

09.09.2019 15:40|ПсковКомментариев: 0

25–26 октября в Великих Луках в Доме культуры Ленинского комсомола вновь пройдет увлекательное и бесплатное мероприятие для молодежи и всех любителей театра - арт-эксперимент «Театр-24».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, участникам арт-эксперимента необходимо будет разделиться на 4 команды. Каждая команда, (в которой будут сценаристы, режиссеры, актеры) за сутки с нуля напишут сценарий своего спектакля и поставят его. В социальной сети ВКонтакте создана специальная группа, в которой и открыта запись участников — актеров, сценаристов, режиссеров и реквизиторов.

Как отмечают организаторы, чтобы стать участником проекта, не нужен опыт театральной деятельности, достаточно только иметь желание и энтузиазм.

«В этом году арт-эксперимент проходит в рамках года театра. Как будет проходить сам процесс постановки спектакля? Вечером мы пригласим сценаристов, чтобы за ночь они написали сценарий. Утром приходят режиссеры и актеры, а также художники-декораторы на распределение сценариев и ролей. Весь день они будут работать над постановкой спектакля. И, наконец, в конце дня смогут представить творчество публике, которая и определит победителя проекта. Кстати, голосование за тему спектаклей уже идет в группе проекта. В этом году цитаты, исходные точки сюжета будущих спектаклей, взяты из литературных произведений, по которым было поставлено наибольшее количество театральных постановок. И, кстати, участники на обед будут есть очень вкусную пиццу от нашего спонсора, но подробности позже», - рассказывает организатор проекта, заместитель директора по культурно-массовой работе ДК ЛК Мария Титенкова.

Напоминаем, что идея спектакля за 24 часа не новая. Впервые она прозвучала на молодежном форуме «Таврида». Сейчас успешно реализуется в Великом Новгороде, Москве и Великих Луках.

Источник: Псковская Лента Новостей
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