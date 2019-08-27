Культура

В Великих Луках состоится третий литературный батл «Кто были мы, шестидесятники?..»

Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского приглашает принять участие в литературном батле «Кто были мы, шестидесятники?..», который состоится в Великих Луках уже в третий раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



Литературный батл «Кто были мы, шестидесятники?..» - мероприятие, где молодые и талантливые сразятся друг с другом в умении декламировать стихи, импровизации и поборются за приз и звание победителя уникального в своем роде соревнования, которое состоится в Великих Луках в третий раз в рамках проекта «Библиотечные ступени».

Приглашаются 12 смельчаков от 14 лет, которые могут сразиться в соревновании, состоящем из трех туров.

1 тур : методом рандомной жеребьевки участники делятся по двое. «Двойки» выходят на сцену и по очереди исполняют два стихотворения.

2 тур : лучшие шесть участников, по результатам первого тура, разбиваются на пары. Каждому участнику предоставляется возможность прочесть два произведения. Стихотворение обязательно должно соответствовать теме, которую участник выберет случайным образом из корзины.

3 тур : финальный. Трое финалистов разыгрывают призовые места, исполнив еще по два стихотворения и ответив на несколько вопросов о жизни и творчестве поэта, которого представляют.

Каждый участник может представлять творчество только одного поэта-шестидесятника. Заявки принимаются до 26 сентября по электронной почте biblio-luki@mail.ru с пометкой «Литературный батл», по телефону 3-74-12 или в секторе краеведения Центральной городской библиотеки (ул. Пионерская, д.7, 2 этаж):