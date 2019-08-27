Культура

Встреча с автором серии книг про кота Брыся состоится в Пскове

13 сентября 17.15 в Центре детского чтения в Пскове (ул. Р. Люксембург, 23) состоится встреча с детским писателем, автором серии книг про кота Брыся Ольгой Малышкиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре детского чтения.

Ольга Малышкина - детский писатель, член Российского союза писателей, член Международного творческого объединения детских авторов, лауреат первой премии международного литературного конкурса «Новая сказка - 2015», автор популярной серии книг «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени».

Через свои книги и героев мечтает «донести ребятам помимо некоторых знаний по истории - что такое настоящая дружба, взаимовыручка, стремление всегда помогать тем, кому нужна помощь, умение различать Добро и Зло, Честь и Предательство… Очень люблю историю, животных, природу и путешествия, а потому об этом и пишу».

На встрече можно будет приобрести книги автора, взять автограф и пообщаться в неформальной обстановке.

Справки по тел.: 57-35-03.