Культура

В областной библиотеке пройдет новая художественная программа, посвященную Геннадию Шпаликову

13 сентября в 15.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке, по адресу: улица Вокзальная, дом 48, пройдет новая художественная программа БиблиоТеатра «Прямая Речь» просветительского цикла «АRТ-Куб. Имена во времени», - «Геннадий Шпаликов. Родом из жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Автор и ведущая программы – руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева.

Геннадий Шпаликов – поэт, кинодраматург. По его сценариям Марлен Хуциев снял фильм «Мне двадцать лет» (другое название – «Застава Ильича»), Георгий Данелия – «Я шагаю по Москве». «Долгая счастливая жизнь» - единственная режиссёрская работа сценариста. В главных ролях – Инна Гулая и Кирилл Лавров. Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссёр, особо отметил художественное решение режиссёра показать «некоммуникабельность чувств» между мужчиной и женщиной. Лента удостоена премии на фестивале авторского кино в итальянском Бергамо.

Стихи Шпаликова прекрасно ложились на музыку. «Я шагаю по Москве» - самая известная песня из одноименного фильма. В своих стихах поэт сам рассказал свою судьбу.

В программе участвует заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Виктор Яковлев.