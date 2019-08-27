Культура

Фестиваль «Осень в Михайловском» приглашает на творческие встречи с писателями

В рамках XV Межрегионального фестиваля «Осень в Михайловском - 2019» состоятся творческие встречи с популярным детским писателем Ольгой Малышкиной - она презентует серию своих художественно-исторических книг «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени» и с Ильей Гомырановым, талантливым фотографом, зоологом-энтомологом, аспирантом кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, пресс-секретарем Зоологического музея МГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной библиотеке.

Встречи пройдут 11 сентября с 15.00 до 17.00 в Пушкиногорской центральной районной библиотеке и 12 сентября с 13.30 до 15.00 в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе им. А. С. Пушкина.

Напомним, что XV Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском – 2019» пройдет 11-13 сентября. Он традиционно соберет в г. Пушкинские Горы библиотекарей, книгоиздателей, литературоведов, писателей, ученых из разных регионов России.