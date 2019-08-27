Культура

Хрединский дом культуры ожидает ремонт

В деревне Хредино Стругокрасненского района будет отремонтирован сельский дом культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, первым пунктом работ станет замена обветшавшей кровли. На эти цели по поручению главы региона Михаила Ведерникова выделено более 1 млн рублей из резервного фонда администрации Псковской области.

Подрядчик определен во вторник, 10 сентября. После подписания договора о проведении работ замена кровли займет 45 дней.

Также в ближайшее время запланирован текущий ремонт помещений. На эти цели выделено 500 тыс рублей в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Напомним, в Псковской области активно реализуются национальный проект «Культура» и проекты «Единой России» «Театры малых городов» и «Культура малой Родины». Благодаря этому, в 2019 году в 14 сельских домах культуры пройдут ремонтные работы, еще 14 учреждений получат новую технику. В районах Псковской области в ближайшие три года появятся 23 автоклуба, чтобы организовывать мероприятия в отдаленных населенных пунктах.