Культура

Добровольцы из Псковской области стали участниками заключительной смены проекта «Волонтеры культуры»

Восьмая, заключительная, смена проекта «Волонтеры культуры» стартовала накануне на базе паломнического центра в Печорах. Ее участниками стали 190 добровольцев из Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участников проекта от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала начальник управления общественных программ и молодежной политики Наталья Плявинская. «Самая правильная идеология, которая нужна нам всем - это добровольчество. Что может быть светлее, чем желание человека делать что-то для общества, для других людей, чтобы жизнь вокруг нас стала лучше», - отметила руководитель Управления и пожелала добровольцам плодотворной работы.

Успехов волонтерам пожелал и глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

Заключительная смена продлится до 14 сентября. По расписанию участники проекта в первой половине дня будут проводить работы по благоустройству территорий Свято-Успенского Печерского монастыря и Изборской крепости, после чего добровольцы смогут посетить мастер-классы и обучающие семинары. Вечером для волонтеров предусмотрена культурная программа и посиделки у костра.

Пилотный проект «Волонтеры культуры» реализуется по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Благодаря программе национального проекта «Культура» в Печорах и Изборске уже успели побывать более 1,5 тыс добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, а также в Святогорском и Елизаровском монастырях. Кроме того, волонтеры в роли помощников поучаствовали в празднике Успения Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а также в праздновании 75-летия со дня освобождения Печорского района.

«Проект "Волонтеры культуры" рассчитан на 6 лет. Мы надеемся, что в следующем году он вернется в Печоры, потому что здесь создана подходящая инфраструктура. Министерство культуры готовит регламент по допуску волонтеров для работы с объектами культурного наследия. Если все пройдет успешно, то в следующем году под руководством опытных реставраторов волонтеры смогут работать над восстановлением памятников архитектуры», - отметил координатор проекта Александр Шепелев.