Культура

Жители Псковской области уже сейчас могут спланировать декабрьский выезд в театр, в «Михайловское»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» опубликована афиша традиционных гастролей Государственного Пушкинского театрального центра - театра «Пушкинская школа» в Святых Горах.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, нынешние гастроли пройдут в период с 14 по 20 декабря, завершая таким образом Год театра в России. При содействии Федерального агентства поддержки гастрольной деятельности труппа, которую возглавляет народный артист России, лауреат Госпремии РФ Владимир Рецептер, везёт в Псковскую область восемь спектаклей. Среди них не только давно полюбившиеся публике, искромётные «Свадьба Кречинского» по пьесе Сухово-Кобылина, гоголевский «Ревизор», пушкинские «Четыре сказки», но и, например, новый спектакль по Шекспиру - «Укрощение строптивой». Театр «Пушкинская школа» сейчас завершает работу над этой постановкой; ее петербургская премьера назначена на последнюю декаду октября. Режиссер «Укрощения…» - Денис Волков.

Сцена из спектакля «Ревизор». В роли Хлестакова — Иван Мозжевилов

С полной афишей гастролей «Пушкинской школы» в музее-заповеднике «Михайловское» можно познакомиться ЗДЕСЬ.