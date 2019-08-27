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Культура

Минкульт хочет поставить у Чудского озера еще один памятник Александру Невскому

11.09.2019 10:30|ПсковКомментариев: 0

Планы мероприятий к празднованию 800-летия князя Александра Невского обсуждал 10 сентября в Храме Христа Спасителя организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий под руководством главы минкульта Владимира Мединского.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к 2021 юбилейному запланировано более 130 мероприятий. Уже сейчас ведется реставрация трех религиозных объектов, связанных с именем Александра Невского.

В Ленобласти Российское военно-историческое общество при поддержке Минкультуры создает музейно-выставочный комплекс «Ледовое побоище», посвященный битве с немецкими рыцарями на Чудском озере, пишет «Фонтанка».

Владимир Мединский заявил, что к 2021 году будет создан полнометражный анимационный фильм «Александр Невский». Заявку на его создание среди прочих подал российский мультипликатор, лауреат премии «Оскар» Александр Петров.

«Кроме того, нами заложена большая сумма на создание художественного полнометражного фильма об Александре Невском», – добавил глава ведомства.

Также РВИО объявило конкурс на создание памятника Александру Невскому, который планируется установить около Чудского озера.

Отметим, что в 1993 году на горе Соколиха к 1090-летию Пскова уже был установлен памятник князю с названием «Ледовое побоище». При выборе места установки памятника учитывалось, что гора Соколиха находится на пути следования войск Александра Невского, псковских, новгородских, владимирских и суздальских полков на место Ледового побоища.

28 марта 1992 года на территории села Кобылье Городище Гдовского района в месте, максимально приближенном к предполагаемому месту Ледового побоища, у церкви Архангела Михаила был установлен бронзовый памятник Александру Невскому и чуть дальше - деревянный поклонный крест.

В летописях с этой церковью связано последнее упоминание легендарного «Вороньего камня» (псковская летопись 1463 г.). Деревянный крест постепенно разрушался под действием неблагоприятных погодных условий. В июле 2006 г. к 600-летию первого упоминания с. Кобылье Городище в псковских летописях он заменен на бронзовый.

Источник: Псковская Лента Новостей
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