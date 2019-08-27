Культура

14 сентября в Опочке стартует областной конкурс «Песня русская»

14 сентября в Опочецком районном Центре культуры стартует областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Конкурс исполнителей народной песни направлен на сохранение, развитие и популяризацию народно-певческих традиций и выявление ярких, самобытных исполнителей народной песни. Организатор проекта - Псковский областной центр народного творчества.

В первом зональном туре примут участие хоровые коллективы, ансамбли, вокалисты Себежского, Опочецкого, Красногородского и Бежаницкого районов. По окончании конкурса, жюри в составе специалистов Центра народного творчества и авторитетного специалиста по исполнительству народной песни Е. Обуховой, обсудят конкурсные выступления и дадут рекомендации по улучшению дальнейшей работы с коллективами и исполнителями.

В течение сентября и октября зональные конкурсы пройдут в Пустошке, Порхове и Псковском районе, а 4 ноября, в День народного единства, в Пскове состоится заключительный гала-концерт, в котором примут участие победители конкурса.