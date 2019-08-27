Культура

Все о русских дуэлях расскажет ульяновцам ученый секретарь музея-заповедника «Михайловское»

Публичная online-лекция «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина» завтра, 12 сентября, пройдет в ульяновском Литературном музее «Дом Языковых», на базе местного представительства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину»

(из фондов музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, эта акция - продолжение большого проекта, подготовленного специалистами «Михайловского». Первый подобный разговор о поэте и о псковских пушкинских местах состоялся еще в январе нынешнего года. Тогда с публичной лекцией «Пушкин в Михайловском» перед жителями и гостями Ульяновска - посетителями «Дома Языковых, музейщиками и сотрудниками библиотек, студентами высшей школы, проч., проч. - выступила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Юлия Узенева.

В апреле работу лектория продолжили выступлением Ирины Крыловой, исполняющей обязанности хранителя музея-усадьбы «Михайловское» о людях, которые в разные периоды нашей истории хранили «Пушкинский уголок». Кроме того, в апреле же музей-заповедник в Псковской области и его представительство в Ульяновске соединил телемост «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья». В нем участвовали научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Борис Яковлев с сообщением о творческом наследии Языкова, каким оно предстает перед посетителями мемориального музея Осиповых и Вульфов, а также заведующий Литературным музеем «Дом Языковых» Олег Москаленко, заместитель директора по научно-методической работе Ульяновского областного краеведческого музея Валерия Лосева и другие специалисты из обоих регионов России.

Нынешнюю лекцию о русском дуэльном кодексе, о поединках в XIX столетии, в том числе - конкретно о тех, на которые выходил или не выходил Пушкин (а на сегодняшний день известно о почти тридцати дуэлях с его состоявшимся или отменившимся участием), подготовил научный секретарь Пушкинского Заповедника Эдуард Узенев. В музее также добавили, что на четвертый квартал текущего года в ульяновском представительстве запланирована online-лекция «Святогорский монастырь после Пушкина». Ее проведет руководитель отдела краеведения, истории и археологии «Михайловского» Андрей Васильев.