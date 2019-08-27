Культура

Александр Котов: Кино - это важный элемент культуры

Закон Псковской области о поддержке кинематографии создает эффективный инструмент для продвижения региона и повышения интереса у потенциальных инвесторов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Закон Псковской области о поддержке кинематографии и кинематографической деятельности - это инструмент, который мы, депутаты регионального парламента, предоставляем органам исполнительной власти. В законопроекте определены порядок и условия предоставления такой поддержки и определены цели, ради которых собственно эта поддержка предоставляется», - пояснил он.

Спикер областного Собрания выразил надежду, что те меры по поддержке кинематографии в Псковской области позволят продвинуть имидж региона, заинтересовать потенциальных инвесторов, туристические фирмы, которые больше узнают о Псковской земле, посмотрев те или иные фильмы.

Он особо подчеркнул, что законом предусматривается поддержка не только по созданию кинофильмов, но и по осуществлению кинопроката в регионе. «Мы участвуем в программе, в соответствии с которой воссоздаются кинотеатры в наших муниципальных образованиях. Ряд из них уже удалось открыть. Я надеюсь, что и дальше эта сеть будет расширяться, потому что кино – это важный элемент культуры и культурного пространства», - заключил Александр Котов.