Культура

«АХтеатр» приглашает зрителей посмотреть свой спектакль на новой площадке

19 сентября открытый молодежный театр «АХтеатр» приглашает зрителей посмотреть спекаткль «Женитьба» 12+. Начало спектакля в 16.00, сообщает Центр деловой информации.

В связи с тем, что театр теперь не является коллективом ПсковГУ, «Ахтеатр» переехал на новую площадку: все спектакли можно будет увидеть на малой или на большой сцене Городского культурного центра (площадь Победы, 1), сообщается в официальной группе театра.

«Вновь посмеяться над фамилией Яичницы, "петушьей ногой" Жевакина, неукротимой "бесноватостью" Кочкарева и многими другими прелестями спектакля "Женитьба" вы сможете уже 19 сентября», - пишут актеры труппы.

Информацию о билетах можно получить в кассе Городского культурного центра, либо на сайте.