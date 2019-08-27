Культура

Библиотечную «Осень…» встретили в «Михайловском»

Вчера, 12 сентября, в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, торжественное открыли XV Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском - 2019». В этом году фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, гостей и участников съезда приветствовали генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова, первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Анна Бударина, первый заместитель главы администрации Пушкиногорского района Михаил Занин, начальник службы информации и международных связей музея-заповедника «Михайловское» Надежда Василевич, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Чернышева-Гранина, заведующая Центром чтения Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) Вера Ялышева.

Участники фестиваля «Осень в Михайловском — 2019» в «мраморном фойе» музейного Научно-культурного центра. Фото: Пушкинский Заповедник.

В рамках фестиваля организованы мастер-классы, проходят встречи с писателями, круглые столы, работают секции «Библиотеки в Год Гранина. К 100-летию со дня рождения Даниила Александровича Гранина» и «Имя великого поэта на карте России. К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина». Сегодня в рамках «Осени в Михайловском» проходят презентации проектов библиотек-участниц фестиваля из Санкт-Петербурга, Кирова, Челябинска, Ростовской и Архангельская областей, а также Пскова и Псковской области. В работе форума принимают участие библиотекари, книгоиздатели, литературоведы, писатели, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, районов Псковской области, Республики Карелия, Вологодской, Челябинской, Тульской областей и других регионов России.

Сотрудники Пушкинского Заповедника подготовили и провели для участников и гостей «Осени в «Михайловском» специальные экскурсии по мемориальной усадьбе поэта и Святогорскому монастырю, где покоится его прах.

Сегодня фестиваль «Осень в «Михайловском» завершает свою работу. Напомним, что его организаторами выступают Комитет по культуре Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека, Центр чтения Российской национальной библиотеки, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».