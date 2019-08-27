Культура

Псковичей приглашают на выставку фотокопий картин художника Николая Рериха «Странник земного града»

13 сентября в 17.00 Псковская Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашает на открытие тематической выставки фотокопий картин художника Николая Рериха «Странник земного града». Представят выставку ее организаторы - общественники Нина Попова и Евгений Чемоход. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Сорок два года Николай Рерих прожил в России, около двадцати в Индии, три года в США. Он посетил почти все страны Европы, Америки, Азии. Пять лет художник провел в большой научной экспедиции по Центральной Азии.

Всемирно известный художник Рерих, картины которого украшают крупнейшие музеи мира, оставил свой след и в истории Псковской земли. В городе Острове жила его бабушка по материнской линии, неоднократно он посещал Псков, Изборск, Печоры, Порхов, отмечая в своих трудах ценность русской старины. Изумительным красотам, проблемам сохранения древностей Псковской земли Николай Константинович Рерих посвятил немало своих статей и выступлений, и несомненно художественных работ.

Выставка будет действовать до 30 сентября включительно.

Псков, Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал (справки по телефону: 66-43-24).